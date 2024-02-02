حفل توقيع " حياتنا اليومية " في مكتبة مصر الجديدة غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة ، فى الخامسة من مساء غد السبت الكاتبة هناء عبدالعال فى حفل توقيع لباكورة انتاجها الادبى وهو الجزء الاول من كتابها " حياتنا اليومية " ، والذى يعد مجموعة من القصص القصيرة ترصد الحياة اليومية التى يواجها المجتمع ليس بطرح المشكلات المعتادة فقط بل محاولة ايجاد الحلول والاجابة عن اى تساؤل عنها.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن حرص الجمعية على استضافة العديد من الكتاب فى حفلات توقيع لاصداراتهم في حقول معرفية وأدبية عديدة ، منها السياسية والاقتصادية والروايات والشعر والفكر، والنقد، والتاريخ، إلى جانب الكتب العلمية، وكتب مجالات الذكاء الاصطناعي والقانون ، وخصص لهذا الشأن قاعات مجهزه فى كافة منصاتها الثقافية والابداعية وهى متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل.

واكد حلمى ، على ان حفلات التوقيع تنقل صورة مميزة عن واقع الحياة الثقافية التى تعيشها مصر في السنوات الاخيرة وخاصا هذه الايام مع فعاليات النسخة 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ، هذا التجمع الأدبي والإبداعي الكبير ، والذى يعكس الدور الكبير الذي تضطلع به الدولة في تعزيز حضور الإنتاجات المحلية والعربية والعالمية من المؤلفات والروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها .

وعن كتاب "حياتنا اليومية " قالت الكاتبة هناء عبدالعال، " ان حياتنا اليومية هى مواقف بتقابلنى أنا شخصياً فى حياتى اليومية ومع تدقيق النظر فيها وجدت أنها فى معظم بيوتنا تقريباً ، والكتاب هو مجموعة من القصص القصيرة التى ارصد من خلالها مواقف كثيرة ومشكلات وأسئلة عديدة تدور فى أذهاننا خاصة بأولادنا وبناتنا ، نسلط الضوء على مشاكل التى نعجز عن حلها وقد نجد الحل بيننا " .

الكاتبة هناء عبد العال، حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة القاهرة ، وحاصلة على دبلوم صحة نفسية كلية التربية جامعة عين شمس، ودبلوم ارشاد أسرى كلية تربية جامعة عين شمس ، اخصائى صحة نفسية معتمد.