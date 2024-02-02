ديلان دينيز تعترف بإجرائها عمليات تجميل..وهل ندمت؟

ميرنا وليد - بيروت - اعترفت النجمة التركية ديلان دينيز بإجراها عمليات تجميل سابقا، معبرة عن ندمها على ذلك.

وقالت ديلان لوسائل إعلام تركية: "شعرت برغبة في فعل ذلك وأردت أن أجرب، وكنت مرتاحة لأنه مؤقت وسيزول، لكنه تفاقم وبقي لوقت طويل، لن أفعل شيء كهذا مجددا. سأتقبل وأحب نفسي بكل شكل".

على صعيد آخر كانت قد علّقت ديلان دينيز على خبر علاقتها بالممثل أوزهان كوتش، قائلة: "خبر "هل يعيشان علاقة حب؟" الذي انتشر عني بعد التقاط صورة لي بجانب اوزهان كوتش الذي لا أعرفه مطلقًا ، غير صحيح أبدًا.

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