بالصور- بأناقة و جمال..روان بن حسين تبهر الجمهور بلوك كاجوال رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين باخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك كاجوال مميز جداً إرتدت فيه توب باللون الريتي مع سروال واسع ونسقت معهم قميص واسع باللون الزيتي تركته مفتوح، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو مع المتابعين عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه في لمعب التينس أثناء ممارستها الرياضة بلوك مميز إرتدت فيه كروب توب ضيق باللون الزهري مع سروال ضيق بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها ولياقتها أثناء ممارسة الرياضة، و علقت روان على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".

