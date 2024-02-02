كيف تبدو هنا الزاهد من دون مكياج؟

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة المصرية هنا الزاهد بأحدث صورة شاركتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي من دون مكياج. ونشرت هنا الصورة التي اعتمدت على ظهورها بشكلها الطبيعي ولاقت العديد من الاعجابات والتعليقات المثنية على جمالها.

من ناحية ثانية كانت هنا الزاهد قد أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد الى جانب الممثل تامر حسني، وذلك بعد نجاحهما في فيلم "بحبك". وكانت قد تحدثت عن طلاقها من زوجها الممثل أحمد فهمي وقالت أنهما أصبحا صديقين والتقيا في جوي أواردز وسلما على بعضهما رغم الانفصال.

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