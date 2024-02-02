شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وياسر صادق فى ندوة التأليف المسرحى بمعرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر، اليوم، النجم محمد رياض رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، والفنان القدير ياسر صادق مدير المهرجان ندوة مسابقة العمل الأول فى التأليف المسرحى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، فى الساعة الثالثة والنصف عصرا بالقاعة الرئيسية "قاعة سليم حسن" داخل ( بلازا 1).

كما يحضر كل من الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعضو اللجنة العليا، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ويدير الندوة الكاتب المسرحى عماد مطاوع رئيس لجنة النشر بالمهرجان.

يتحدث خلال الندوة الدكتور أيمن عبد الرحمن عضو لجنة تحكيم المسابقة، ليكشف عن تفاصيل المسابقة وكيفية التسابق، كما يتحدث المؤلفون الثلاثة الفائزون وهم: فاز بالمركز الأول هاني مصطفى قدري، عن مسرحية (فتاة المترو)، ونال المركز الثاني أحمد رجائي، عن مسرحية (النصف الثاني من الطريق)، فيما حصل أحمد سمير قرني على المركز الثالث، عن مسرحية (ليلة بعد ألف ليلة).

مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة، حملت اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وتسابق خلالها نحو 167 نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة، وعقب الندوة ستشهد القاعة حفل توقيع للمؤلفين الثلاثة علي الاصدار الذي تم طباعته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصرى.