العائلة المالكة البريطانية ترتقب زفاف ملكي جديد ومفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - يسعى الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز، مع طليقته سارة فيرغسون، إلى إعطاء زواجهما فرصة ثانية علها تكلل بالنجاح والاستمرارية هذه المرة.



ويتوقع أن تشهد العائلة الملكية في الوقت القريب زفافاً ملكياً.

وقالت مجلة دايلي ميل البريطانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، إن الملك تشارلز منح الموافقة والضوء الأخضر للأمير أندرو لإعادة إحياء زواجه من طليقته سارة فيرغسون.

وبحسب التقرير، فمن المرجح أن يكون الزفاف في القاعة الصغيرة لكنيسة All Saints، مكان زفاف الأميرة بياتريس البسيط في عام 2020، ويقع بالقرب من منزل أندرو وسارة في رويال لودج.

يذكر أن سارة وأندرو انفصلا في عام 1996، إلا أنها لا تزال تعيش معه في رويال لودج في وندسور.

ويشار إلى أن الأمير أندرو يعتبر الداعم الأول لسارة في رحلة محاربتها سرطان الثدي الذي شفيت منه، قبل أن تصاب مؤخراً بسرطان الجلد.