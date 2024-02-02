أثناء تصوير فيلمه الجديد.. أنتوني أندرسون يتعرض لحادث وهذه تفاصيل إصابته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأميركي أنتوني أندرسون أنه تعرض لإصابات طفيفة أثناء تصويره إحدى المشاهد القتالية، وقضى على أثرها ليلة في غرفة الطوارئ.



وشارك أنتوني متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له ظهر فيها وهو مستلقٍ على نفالة ويلوح بإشارة السلام أمام الكاميرا.

وعلق أندرسون على الصورة قائلاً: "قضيت الليلة في غرفة الطوارئ، مشهد عراك في موقع التصوير لم ينته على خير. أنا بمواجهة حمقاوين وكرسي! احزروا من لم يفز.. من يحتاج إلى ممثل بديل يقوم بالمشاهد الخطيرة بدلاً عنه؟ أنا بحاجة إليه".

وأضاف أنتوني في تعليقه: "لم أعد يافعاً كما كنت في السابق".

وبحسب التقارير، فإن الأشعة السينية وال"أشعة المقطعية أكدت أنه لم يكسر أي شيء في ظهره أو رقبته، إلا أنه يعاني من "كدمة كبيرة" في ظهره.

كما نشر أندرسون لاحقاً، صورة لكرسي، وأرفقه بتعليق قال فيه: "هذا هو الكرسي الذي كسحني الليلة الماضية، لقد لكمني في كليتي وظهري بلا رحمة! عندما وصلت إلى موقع التصوير اليوم كان يبتسم لي! لكنني حضرت له شيئا، سوف ألقنه درساً اليوم".

