المشتركون يتحولون إلى خصوم وحكام لبعضهم البعض في تحدي الأسود والأبيض في " توب شيف- كل النجوم "

ميرنا وليد - بيروت - في الحلقة الثامنة من الموسم السابع من برنامج "TOP CHEF- ALL STARS" على MBC1 و"MBC العراق" المنافسات والتحديات تحولت إلى تصفية حسابات، فوجد الأقوى نفسه في مرمى النيران ومعرض للاستبعاد في أي لحظة، إذا كان الحكم في يد مشتركين يغلبون مصلحتهم ويضحون بمن يشكل خطراً على استمرارهم في اللعبة على البراعة والقوة في الطهي.



فقد انطلقت الحلقة بدخول المشتركين إلى المطبخ، حيث كانت الشيف منى موصلي في انتظارهم، لتخبرهم عن التحدي الذي يحمل عنوان حرب باردة وحرب ساخنة، ورفعت الغطاء خلفها لتكشف عن قالب حلوى باللونين الأبيض والأسود، مشيرة إلى أن "هذين اللونين يحملان تناقضات ورموز، وهما عنوانا المنافسة في الأسبوع الثامن في تحد يتطلب مهارات عالية في عالم الطهي". وأضافت أن "مهمتكم تحضير أطباق من لون واحد، إما أسود أو أبيض، والبداية مع سحب السكاكين لتقسيم الفرق". وبناء على ذلك، توزع المشتركون إلى فريقين الأول الفريق الأبيض وهو مؤلف من جان، هلا، نسيم، وماجدة، والفريق الأسود وهو مؤلف من محمد سي، سليم، جورج وطارق.

وأوضحت الشيف منى "أن كل منكم سيقرّر من هو الأقوى ومن هو الأضعف في فريق الخصم، وأضعف شخصين سيتواجهان في تحدي الفرصة الأخيرة"، مردفة بالقول أن "قواعد اللعبة تفرض ألا يتقابل الفريقان إلاّ على طاولة التذوق". وقبيل اشتعال المنافسة، قدمت موصلي لهم قالب الحلوى باللونين الأبيض والأسود.

ويقوم المشتركون بالتسوق لمدة 30 دقيقة من سوبر ماركت بندا، بقيمة 3000 ريال سعودي لكل فريق. بعدها يحضر كل منهم أطباقه لوحده خلال ساعتين ونصف، في وقت يكون الفريق الآخر يجهز نفسه للانضمام إلى طاولة التذوق. وبدأ الفريق الأبيض بإعداد أطباقه، والبحث عن المكونات التي يستطيعون من خلالها تحقيق المعادلة المطلوبة منهم وتقديم وصفات باللون الأبيض.

جلس المشتركون باللون الأسود، ليتذوقوا أطباق الفريق الخضم الذي حضر الأطباق باللون الأبيض. وقد اختار الفريق الأسود ماجدة كصاحبة أفضل طبق، وتعادلت الأصوات بينهم بشأن صاحب الطبق الأضعف بين نسيم وهلا، إلى أن حسمت اللجنة الأمر وكانت هلا هي الأضعف.

بعدها حان وقت الطهي للفريق الأسود، بدأ الفريق بتحضير الأطباق وعندما انتهت مدة التحضير، دخل لتقديم أطباقه إلى اللجنة والفريق الأبيض الذي اتفق على أن صاحب الطبق الأفضل هو محمد سي، بين حصل جورج على 3 أصوات كصاحب أضعف طبق. وبالتالي حسم الأمر، وسيتنافس جورج وهلا في تحدي الفرصة الأخيرة.

في تحدي الفرصة الأخيرة، كشفت الشيف منى أن على جورج وهلا أن يتنافسا في تحضير أطباق نجمها التفاح خلال ساعة من الوقت. واجتهد المشتركان في تقديم أطباق جيدة ومميزة، واعتبرت اللجنة أن جورج هو من قدم أفضل الأطباق فيما كانت هلا هي صاحبة الأطباق الأضعف، لتنتهي بالتالي رحلتها بالتالي في البرنامج.

يُعرض "توب شيف- كل النجوم" على MBC1، كل أربعاء 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وعلى MBC العراق، كل أربعاء 11:00 ليلاً بتوقيت العراق.