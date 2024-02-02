ردة فعل الملكة ليتيزيا منافية للتهذيب وغير متوقعة وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - ردة فعل الملكة ليتيزيا بعد تلقيها هدية من متابعيها كانت غير متوقعة ومنافية للتهذيب. ولاحظ الناس القريبة منها تعليقها اللامبالي حين فتحت الكيس الصغير الذي يتضمن الهدية وقالت " أه إنه عقد صغير، حسناً" ووضعته في الكيس مجدداً وإنصرفت وعلى وجهها علامات الإستخفاف. يذكر أن الملكة ليتيزيا قد تعرضت لأخبار عن علاقة غرامية بينها وبين زوج شقيقتها جيمي ديل بورغو قبل وبعد زواجها من الملك فيليبي وكان يرغب بالتقدم بطلب الزواج منها عام 2004، فدعاها الى العشاء في فندق الريتز، وكان يضع خاتم الخطوبة في جيبه، لكنه لم يستطع تقديمه لها لأن ليتيزيا قالت له إنها إلتقت بالرجل الذي سيبدل حياتها فيليبي دو بوربون.

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