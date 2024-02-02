ميرنا وليد - بيروت - يشهد فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال عرضه الأول في العالم العربي بمهرجان بغداد السينمائي في العراق (10-14 فبراير/شباط) بحضور فريق العمل والممثلين.

شارك الفيلم مؤخرًا في مهرجان سينمانا الدولي بعمان لينضم إلى قائمة المهرجانات السينمائية التي شارك بها والتي تضم أكثر من 15 مهرجانًا دوليًا، بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور، ثم بعدها توالت المهرجانات والجوائز التي حصل عليها الفيلم مثل جائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوغو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي.

فيلم المرهقون من إخراج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، ويشارك في بطولة الفيلم خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

وتتابع القصة معاناة زوجين في إيجاد طريقة للاجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

كانت هذه تفاصيل خبر العرض الأول لفيلم المرهقون في العالم العربي في هذا المهرجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.