شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية ومطرف المطرف يقدمان ثانى حفلات مهرجان فبراير الكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة نوال الكويتية والمطرب الخليجى مطرف المطرف ثانى حفلات مهرجان فبراير الكويت، اليوم الجمعة، ويقدم الثنائى مجموعة متميزة من أشهر أغنياتهما الخليجية لجمهورهما.

وكان فنان العرب محمد عبده افتتح أولى حفلات مهرجان فبراير الكويت، أمس الخميس، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره التي تفاعل معه وردد كلماتها.

حفلات فبراير الكويت 2024 هى سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التى تقام سنويًا فى الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية فى البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.