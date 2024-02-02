تعيين الدكتور اللبناني طلال درجاني مديرًا ومرجعًا علميًا لمعهد LIRIS في جامعة السوربون

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مدير مختبر LIRIS داخل معهد البحوث في الدراسات المسرحية في جامعة السوربون -باريس-رومان فوهر 267 EA 3959 - ED: مدرسة الدكتوراه (الفنون والإعلام)، تعيين الدكتور طلال درجاني مديرًا ومرجعًا علميًا للمعهد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

وجاء في بيان له :"أن الأستاذ والباحث الأكاديمي، المخرج والسينوغراف والكاتب والمفكر المسرحي البروفسور طلال درجاني

المحاضر في ملاك الجامعة اللبنانية وهو عضو في اللجنة العلمية لمختبرنا في جامعة السوربون الجديدة، هو المدير والمرجع العلمي لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو منتدبنا والناطق باسمنا في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمسرحية العربية والشرق أوسطية، كونه يدخل ضمن إدارته وصلاحياته اختيار المحاور والمواضيع وكذلك الأبحاث والفنانين والأكاديميين والباحثين والطلاب القادرين على المشاركة في المؤتمر السنوي لهذه المنطقة، الذي ينعقد في شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

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وأضاف البيان:"ومن صلاحياته أيضاً التواصل المباشر معهم والتنسيق فيما بينهم وبيننا، ودعوتهم لحضور مؤتمرات البلدان والقارات الأخرى على مدار العام، لمواكبة الباحثين والفنانين حول العالم، بالإضافة إلى دعوتهم للمشاركة البحثية في مؤتمر كانون الأول المخصص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واشار فوهر في البيان الى أن :"البروفسور طلال درجاني هو أيضاً شريك أساسي وفعال في تنظيم وتطوير هذا المختبر وكل فعالياته الأكاديمية والفنية من خلال مقترحاته ومساهماته على الصعيد البحثي والتطبيقي والتواصلي، لما يتمتع به من مكانة أكاديمية وبحثية وإبداعية مرموقة تقوم على التجديد والاكتشاف والتطوير المستمر والرغبة ببناء وتدعيم الجسور الثقافية والإبداعية بين الأكاديميات والمؤسسات المسرحية العربية والشرق أوسطية والأكاديميات والمؤسسات العالمية."