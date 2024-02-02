كريس حسون يطلق أول أغنية في مسيرته بعنوان " عم هون عليك "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني الشاب كريس حسون أول أغنية في مسيرته بعنوان " عم هون عليك " .

الأغنية كتابة حسان حمود وألحان كريس حسون وتوزيع كريس خوري.

وأخرج كليب العمل المخرج خالد سلمان، وشاركت في الكليب الممثلة ياسمينا يونس. وتقول كلمات الأغنية : تعبان قلي بدي كفي من دونك

‎ما فيك تخبي شايف دمعة بعيونك

‎لو هالتعب مني

‎ما عاد تعب عيونك ‎فكرك يعني تقدر هيك

‎فجأة تقرر تنساني

‎و تسرقلي قلبي الخلاني

‎انا موت عليك ‎فكرك يعني تقدر هيك

‎بحبك ما عاد تقلي

‎ و تغمرني كل ما اشتقتلي

‎عم هون عليك

‎عم هون عليك ‎حبيبي اسمحلي قلك اني رح عزي

‎عغيابك قلبي لمّا تنسا المعزي

‎صار فيك تروح

‎رجوعك مني مترجي ‎فكرك يعني تقدر هيك

‎فجأة تقرر تنساني

‎و تسرقلي قلبي الخلاني

‎انا موت عليك ‎فكرك يعني تقدر هيك

‎بحبك ما عاد تقلي

‎ و تغمرني كل ما اشتقتلي

‎عم هون عليك

‎فكرك يعني تقدر هيك

‎فجأة تقرر تنساني

‎و تسرقلي قلبي الخلاني

‎انا موت عليك ‎فكرك يعني تقدر هيك

‎بحبك ما عاد تقلي

‎ و تغمرني كل ما اشتقتلي

‎عم هون عليك

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