محمد عبده يفتتح مهرجان فبراير الكويت 2024

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلاً في مهرجان فبراير الكويت 2024، واففتح عبده الحفل بأغنية "باركي ياكويت ولا احنا نبارك"، وقدم مجموعة من الأغنيات التي يحبها الجمهور مثل: حبيب الحب، ارفض المسافة، يوم اقبلت، والاماكن.



يذكر أن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ كان قد أهدى أسطوانة من الذهب الخالص للفنان السعودي محمد عبده ، تكريما لمكانته وتقديرا لإسهاماته الفنية على مدى أكثر من 60 عاما.

وجاء الأمر بعد إحياء محمد عبده حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه، وهو واحد من حفلين غنائيين بمناسبة الاحتفال باليوبيل الماسي لمسيرة محمد عبده الفنية الطويلة.