بالفيديو- إلى جانب أبطال مسلسل "بدون مقابل"..نسرين طافش تحمس الجمهور من الكواليس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور من كواليس تصوير أخر أعمالها و هو مسلسل "بدون مقابل" الذي سيعرض في موسم رمضان من العام الحالي، و ظهرت نسرين إلى جانب أبطال العمل و حمست الجمهور من خلال تعليقها بالقول : "كواليس مسلسل (بدون مقابل ) رمضان 2024،مع نجوم العمل : هاني رمزي ، داليا البحيري عمرو عبد الجليل ، وفاء عامر ، ايتن عامر ، خالد سليم ، ايمن عزب ، محمد ابو داوود و نخبة من نجوم مصر ،إخراج المخرج القدير : جمال عبد الحميد".



و في وقت سابق، تألقت نسرين طافش بإطلالتها الاخيرة على الجمهور بلوك مميز إرتدت فيه تنورة قصيرة وواسعة باللونين الأحمر والأسود، ونسقت معها توب turtle neck باللون الأسود، وفوقها معطف طويل باللون الأسود.

و كانت نسرين تحمل بيدها حقيبة باللون الأسود من الجلد من دار أزياء Miu miu و يقدر سعرها بـ 1,680 يورو.

