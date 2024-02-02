ريهام عبد الغفور تطلب من متابعيها الدعاء لوالدها

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور على الدعاء لوالدها الراحل المثل أشرف عبد الغفور.

وشاركت ريهام متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لوالدها وبجواره ثلاث سور من القرآن الكريم، وهي "سورة الإخلاص والفلق والناس".

وأرفقت ريهام الصورة بتعليق، قالت فيه: "أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ورحل الممثل المصري أشرف عبد الغفور عن عالمناـ في 3 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك أثر تعرضه لحادث سيارة.

وعلى الصعيد الفني، قدمتريهام عبد الغفور مؤخرا مسلسل "الأصلي"، من بطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم: منال سلامة وأحمد الشامي ويوسف عثمان وشاهيستا سعد وعدد آخر من الممثلين. وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

ويعرض الآن لريهام في دور العرض السينمائية، فيلم "ليلة العيد"، الذي تشارك فيه إلى جانب عدد من الممثلين، من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري وسيد رجب، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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