أحمد حلمي ينشر صورا تجمعه مع أنغام وعمرو وحماقي من مباراة النصر وإنتر ميامي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعه مع الفنانون أنغام ومحمد حماقي وعمرو يوسف، خلال مشاهدتهم مباراة فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي التي أقيمت مساء أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "حلمي"، الصور، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر النجوم الأربعة من مدرجات المباراة.

وفاز فريق النصر السعودي على فريق إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة من كواليس مباراة فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" تجمع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والفنان أحمد حلمي.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لعدد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والغنائية والتي تشهد حضور عدد ضخم من الجماهير السعودية والعربية وسط تغطية إعلامية عالمية.

يذكر أن، تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

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