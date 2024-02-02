أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. والجمهور: "مش قادر أتخطى جمالك"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لون جميل".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "بجد مفيش كلام يوصف الجمال" ، "مش قادر أتخطى جمالك" ، "ما أجملك" ، "عيونك" ، "أحلى من القمر" ، "الجمال" ، "قمر" ، "أجمل واحلى واحدة في الدنيا".

على جانب آخر، تخوض ياسمين صبري، دراما رمضان 2024 بمسلسل "رحيل".

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

كما عُرض لـ ياسمين صبري مؤخرًا، فيلم "أبو نسب" والذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي عادل إمام.

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