داليا هلال تحتفل بروايتها "مرات أبونا" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الكاتبة داليا فريد هلال، بحفل توقيع رواية "مرات أبونا .. لما حلت راعوث جدائلها" الصادرة عن دار نشر أطلس، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتعرض الرواية في جناح دار أطلس بمعرض القاهرة للكتاب الدولي بالصالة رقم واحد جناح سي ١٥، ويرأس دار أطلس للنشر عادل المصري ومديرها التنفيذي هاني عبد اللطيف.

وقالت داليا، عن "مرات أبونا": "الرواية تحكي قصة حياة السيدة روزالين مرات الدكتور فايز، بداية من أجدادها القدامى من القرنين الـ ١٥ و ١٦ ، والتطورات الاجتماعية والإنسانية التي لحقت بأبناء هذه الأسرة في مختلف الأجيال، والذين عمل أغلبهم في صناعة مشروب الشعير، حتى انتهت هذه الصناعة تماما مع وفاة السيدة روزالين، وانعزال ابنها عن الحياة العامة حزنا على فراق والدته.

وتابعت: "مع خط أدبي روائي موازي لقصة الحب التي جمعت بين البطلة وزوجها الطبيب الناجح أبو ابنها الوحيد، بعد استقرار أسرتها في القاهرة بمنتصف القرن الماضي".

وأضافت: "الرواية تتناول مظاهر حياة أغلب الأسر المصرية في هذه الحقب المختلفة، وعلاقاتهم الاجتماعية والعاطفية، وعادات الزواج والطلاق والإنجاب المعقدة، وغيرها من النواحي الأسرية المختلفة بكل نواحيها المثيرة، بأسلوب تناول غير اعتيادي".

وتعد صاحبة الرواية هي مدير تحرير بروزاليوسف ورئيس تحرير النسخة الإنجليزية لمنصة وكالة الأنباء المصرية: إندكس.