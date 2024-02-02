هنا الزاهد تنشر كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت هنا، الفيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت فيه وهي مرتدية "جمبسوت" من اللون الأزرق اللامع.

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد يشاركها ببطولته الفنان تامر حسني يطرح في موسم عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن، هنا الزاهد انفصلت عن الفنان أحمد فهمي في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

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