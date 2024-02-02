رمضان 2024.. محمد عادل إمام يستأنف تصوير مسلسله "كوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يعود النجم محمد عادل إمام، لاستئناف تصوير باقي مشاهده بمسلسله الدرامي الجديد "كوبرا" خلال الأيام المقبلة.

المسلسل ينافس في موسم دراما رمضان 2024 ، ويعرض على شاشة قنوات "MBC مصر".

"كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

وتأتي عودة محمد عادل إمام للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، حيث كانت آخر مشاركاته في دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل "النمر".

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد وحجاج عبد العظيم، ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ، وعدد من الفنانين، ومن إخراج شيرين عادل.