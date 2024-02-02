شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفلت صبا مبارك من ورطتها مع حبيبها السابق فى مسلسل بين السطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل "بين السطور" بعودة "هند سالم" صبا مبارك، لغرفتها بالفندق الذى تقيم به، وتفاجأت هند سالم التى تجسد دورها صبا مبارك، بحبيبها السابق يتبعها إلى الغرفة، محاولاً التحدث معها لاستعادة ما كان بينهما فى الماضى، فى اللحظة التى يصل فيها زوجها إلى الفندق، لتغلف الأجواء حالة من التوتر، فكيف ستفلت هند من هذه الورطة؟ هذا ما تكشف عنه أحداث مسلسل بين السطور الذى يُعرض حالياً على قناة ON.

تتصاعد حالة التوتر بين هند سالم وحبيبها السابق جمال (محمد علاء)، لتضفي المزيد من الإثارة والترقب، لتحفز بداخلك كمتفرج الكثير من الأسئلة، كعادة المسلسل منذ بداية أحداثه وحتى الآن، ويصل التوتر إلى ذروته مع نهاية الحلقة الخامسة، عندما يذهب جمال إلى هند في غرفتها بالفندق ليعاتبها على ما حدث بينهما من فراق في الماضي، مستجدياً إياها باكياً على العودة واسترجاع ما كان بينهما من علاقة عاطفية قوية أيام مراهقتهما.

وفى ذروة هذه اللحظة المفعمة بالمشاعر المتضاربة، ما بين خوف ودموع وحنين كادت أن تنجرف هند وراءها وتستسلم لحضن جمال، يصل زوجها إلى باب غرفتها، ومع طرقاته، تصاب هند بالفزع الشديد، فكيف ستتصرف هند مع زوجها؟ وكيف تنجو بنفسها من هذا الموقف الحرج الذي يهدد حياتها الزوجية؟

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.