شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "حالة خاصة" يواصل نجاحه ويتصدر ترند موقع x بعد انتهاء عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسلسل "حالة خاصة" تحقيقة النجاح الكبير رغم مع انتهاء عرض حلقاته على منصة watch it الرقمية، حيث تصدر العمل ترند موقع التغريدات القصيرة x - تويتر سابقاً، بعد يومين من عرض الحلقة العاشرة والأخيرة.

واستطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين على مدار الأسابيع الماضية، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد وبص روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

مسلسل "حالة خاصة مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



