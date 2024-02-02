بالصور- كيم كارداشيان تستعرض رشاقتها بأوفيرول ضيق..وهكذا ظهرت مع أختها كيندال على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها من خلال صور عبر حسابها الخاص، و ظهرت مرتديةً أوفرول ضيق ملون أظهرت من خلاله رشاقة جسمها بالإضافة إلى إستمتاعها بالثلج مع أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بلوك شتوي أثناء صنعهم رجل ثلجي.

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و في وقت سابق، أعلنت كيم كارداشيان عن تفاقم معاناتها من مرض الصدفية.

وشاركت كيم متابعيها 3 مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي، تحدثت فيه بالتفصيل عن معاناتها مع هذا المرض، معربة عن إصابتها بالذعر، وآملة في العثور عن علاج سريع لحالتها.

وقالت كيم في الفيديو أنها تعاني حالياً من نوبة "مؤلمة" من المرض الجلدي، الذي يسبب طفحاً مع بقع متقشّرة وحكّة.

وقربت كيم الصورة من بقعة حمراء كبيرة على ساقها، وأعربت عن صدمتها مما يحدث لها لأنها لم تغير بنمط نظامها الغذائي، الذي كان سببا في إصابتها بالعديد من البثور الكبرى بجسمها عام 2022.

