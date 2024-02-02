بالصور- أسعار خيالية لمعطف و حقيبة يد يارا..فكم بلغت برأيكم!

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ميرنا وليد - بيروت - تالقت الفنانة اللبنانية يارا بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال مجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الخاص، و ظهرت يارا مرتديةً معطف باللون الأسود و الأحمر بنقشة الزيبرا مع سرال أسود ضيق و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ و نظارا تشمسية على عينيها لإكمال اللوك.
المعطف الذي إرتدته يارا من دار أزياء Roberto Cavalli و يقدر سعره بـ 3304 ألف دولار، كما و حملت حقيبة يد كبيرة باللون الأسود من دار أزياء SAINT LAURENT و يقدر سعرها بـ 5800 يورو.
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