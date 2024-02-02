ما رأي محمود حميدة بإلغاء المهرجانات الفنية ؟

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري محمود حميدة عن رأيه بإلغاء وتأجيلات المهرجانات الفنية حيث قال: "عايز أكد على أهمية المهرجانات، فالكثير يعتبره أنه مجرد فرح، فإذا مات العزيز ألغينا الفرح، عمل مهرجان سينمائي حقيقي ضرورة ولا يجب إلغاؤه لأي سبب".
وتابع "حميدة": "معروف عن الفنان يبقى أبوه ميت يروح المسرح في أي ليلة، وأي مسؤول كبير لا يعطله أي شيء عن عمله وكذلك المهرجانات".
وكانت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر، الذي أقيم اليوم بدار الأوبرة المصرية و تحديداً بمركز الهناجر.
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