ريان حركة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها .. جمالها طبيعي ولا يحتاج " فلتر"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ريان حركة، مجموعة من الصور لها عبر حسابها، ظهرت فيها مرتدية توب رياضي باللون البوردو، وعلقت على الصور قائلة : " لا حاجة إلى "فلتر" فقط بعض الرياح والشمس "، لاقت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها.



وكانت قد ودعت ريان حركة شخصية "ريما" التي تقدمها في مسلسل "عرابة بيروت"، بعد عرض آخر حلقاته.

وشاركت ريان الجمهور مجموعة صور لها من العمل، وعلقت موجة تحية حب للممثلة اللبنانية كارول عبود وقالت: "خلص المشوار عرابة بيروت، شكراً كتير و حب كتير لكل شخص اشتغل على العمل، شكراً استاذ جمال، ست جويل لانو عطيتوني الفرصة العب، ريما. شكرا نور ومازن الكتاب الرائعين على كل الحب، و شكرا فيليب على كل القوة والدعم، كارول عبود؛ بحبك. صار فيكن تحضرو الحلقات كاملين على شاهد".