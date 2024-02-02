أشرف زكي يطالب سميرة محسن بالتراجع عن قرار الإعتزال .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - طالب نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، الممثلة المصرية سميرة محسن بالتراجع عن قرار اعتزالها التمثيل، وقال أشرف زكي : "أنا تلميذ سميرة محسن وأشرفت على رسالة الدكتوراة الخاصة بي، وهي أستاذة أجيال كبيرة، وكلمة اعتزال لا توجد في حياة الفنان حتى آخر العمر".



وأضاف: "دكتورة سميرة مخرجة وممثلة وأستاذة ومنتجة، وأعتبر الحالة التي تمر بها حالة وقتية، وكل فنان ممكن يمر بفترة مش بيشتغل فيها كويس، لكن رموزنا وفنانينا الكبار استحالة لما يكبروا يرخصوا، وهي لو تشاور في مليون عمل ينتظرها".

و كانت قد كشفت الممثلة المصرية سميرة محسن أنها قررت إعتزال التمثيل وتفرغت للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقالت سميرة محسن خلال مداخلة مع برنامج "تفاصيل": "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع ويقدم دورا جيدا وهو مرهق". وتابعت : "أحيانا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية، وأخذت خطوة الاعتزال للتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية".

وتحدثت عن التوقيت المناسب للإعتزال: "اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر لا مفر منه، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه، لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه، فضلا عن عدم عرض أعمال فنية عليه".

وكانت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور.