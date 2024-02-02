معرض الكتاب .. محمد رياض: وزيرة الثقافة تحمست لمسابقة التأليف المسرحي لتشجيع الشباب على الإبداع

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت القاعة الرئيسية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة بعنوان "مستقبليات تجربة الكتابة المسرحية في المهرجان القومي للمسرح"، وذلك للفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

وحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض والفنان الدكتور أيمن عبد الرحمن، والفائزون في المسابقة، الكاتب والشاعر هاني قدري صاحب نص "فتاة المترو"، وأحمد سمير صاحب نص "ليلة بعد الف ليلة وليلة"، وأحمد رجائي صاحب نص "النص التاني من الطريق"، وأدار الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع. .



وقال الفنان محمد رياض إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، تحمست جدا للمسابقة، وأصرت على أن تكون جائزة المسابقة مادية حتى تشجع الكتاب الشباب، كما أكدت على ضرورة أن تكون هناك جائزة مادية حتى إذا اضطرت أن تدفعها من حسابها الشخصي، موجها لها الشكر وللهيئة العامة للكتاب على نشر النصوص الفائزة.

الفنان محمد رياض



وتحدث الفائزون في المسابقة، حيث قال هاني قدري، صاحب نص "فتاة المترو": "أشكر المهرجان على تلك المسابقة، ونحن كفائزين لم يتوقف الأمر بالنسبة لنا عند شهادة التقدير أو الجائزة المادية، بل تمت طباعة ونشر النصوص وعرضها أيضا على مخرجين بالمسرح لإنتاجها، فلولا المسابقات الأدبية لم يكن أحد يسمع عن إبداعنا أو كتاباتنا، وسعيد جدا بمسابقة التأليف المسرحي تكون لكتاب جدد لم تتح لأعمالهم أن تقدم على خشبة المسرح من قبل".

وقال الفائز أحمد رجائي صاحب نص "النص التاني من الطريق": "فرصة الفوز بالجائزة مهمة جدا لنا، وقيمتها تأتي من أنها من المهرجان القومي للمسرح، وهذا يعد إشادة كبيرة جدا بنا وأننا موجودون على الساحة المسرحية وتقديرنا من الدولة".

بينما قال أحمد سمير، الفائز عن نص "ليلة من ألف ليلة وليلة": الفوز في مسابقة التأليف المسرحي، هو تتويج كبير، فكنت دائما أفكر في الفوز بجائزة من المهرجان القومي للمسرح، وكنت دائما أنتظر ذلك، إلى أن جاءت الفرصة بإطلاق مسابقة التأليف المسرحي، وتقدمت إليها على الفور، وجاءت لي فرصة الفوز والتتويج، بنص "ليلة من ألف ليلة وليلة"، إلى جانب أن فرصة نشر النص شيء عظيم وفرصة مهمة وكبيرة جدا.