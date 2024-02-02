شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: هدف مسابقة التأليف بمهرجان المسرح طرح مؤلفين جدد للساحة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال ندوة الاحتفاء بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 55، أن هدف تلك المسابقة هو طرح مؤلفين جدد في الساحة المسرحية، لأنني اكتشفت أن أغلب العروض المقدمة فى المهرجان فى أغلب دوراته مأخوذة عن إما نصوص أجنبية او لنصوص قديمة لكتاب من الستينيات، لذلك قررت من خلال المسابقة بالمهرجان، إفراز كتاب جدد في الساحة ونصوص جديدة بأفكار طازجة.

وأضاف رياض: أحمد الله أن المسابقة تمت ونجحت، وأشكر لجنة التحكيم على تعبها فى قراءة كل هذا الكم الكبير من النصوص المسرحية واختيار أفضل ثلاثة نصوص، وسعيد بطباعة تلك النصوص من خلال الهيئة العامة المصرية للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، كما أشكر وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين الكيلاني علي تخصيص جائزة مالية لتلك المسابقة تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية.

مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة ، حملت اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وتسابق خلالها حوالي ( 167 ) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة، وعقب الندوة ستشهد القاعة حفل توقيع للمؤلفين الثلاثة علي الاصدار الذي تم طباعته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري .

يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.