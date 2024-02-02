مهرجان الأقصر يعلن تضامنه الكامل مع غزة ويقف دقيقة حدادا على الشهداء

القاهرة - سامية سيد -

وفي البداية قال الفنان محمود حميدة إن البعض يتعامل مع المهرجانات على أنها فرح، ونحن تعودنا إذا مات عزيز لدينا وعندنا فرح ألغيناه، مشددا على أن المهرجانات جزء مهم من صناعة السينما وليست فرحا.

من جانبه قال المنتج جابي خوري، إن المهرجان يلاقي صعوبات كبيرة جدا، ولا أعرف كيف يقوم القائمون عليه بتنظيمه، والحقيقة أن المهرجان جزء من صناعة السينما، ويمكن استغلال مهرجان الأقصر بجلب عملة صعبة للبلاد، وأتمنى يكون هناك رؤية واضحة لهذه الصناعة وأتمنى أن يكون هناك جلسات تجمعنا بالمسئولين بوزارة الثقافة لبحث فرص دعم هذه الصناعة بما فيه الخير لمصر.

من جانبه قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان إن نشرة المهرجان يرأس تحريرها الناقد الفني زين العابدين خيري شلبي، وفي الدورة الجديدة أيضا نتذكر من أعطوا لصناعة السينما الأفريقية، وهم: المخرجة السنغالية صافي فاي، الناقد المغربي نور الدين الصايل، الناقد المصري رؤوف توفيق، كما نهديها للفنان طارق عبد العزيز، وكذلك نحتفي بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس، باعتباره من أهم علامات الكوميديا في صناعة السينما.

وأشار فؤاد إلى أن البوستر هذا العام صممه فنان شديد الخصوصية والعالمية هو الفنان الكبير محمد عبلة، والهوية البصرية للفنان محمود إسماعيل، وفي هذا العام نحتفي بمرور 50 عاما على تأسيس صناعة السينما في مالي، وهي دولة ضيف الشرف لهذه الدورة.

بينما قدمت المخرجة عزة الحسينى الشكر لجميع الداعمين لمهرجان الأقصر، موضحة أن المهرجان الذى يحمل هذا العام شعار "أفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة فى القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيكون هناك ورشة لصناعة الأفلام بالتليفون، وكذلك هناك ورشة لأفلام الكارتون، وأيضا ورشة للتمثيل يقدمها الفنان أحمد مختار، وأخري لكتابة المحتوي الإبداعي، وغيرها من الورش.

وأوضحت عزة الحسين أن المهرجان هذا العام يحتفي بعقد توأمة مع مهرجان خريبكا، ويعرض مجموعة من مجموعة من الأفلام لعدد من كبار المخرجين المغاربة، ومن خلال مشروع "فاكتوري" نجهز 7 مشروعات جاهزة للإنتاج، كما نقدم ورشة لكتابة الفيلم القصير، بالشراكة مع فيلم إندبندنت في أمريكا، فضلا عن منصة المنتجين والذي تقدم مجموعة من الفعاليات.