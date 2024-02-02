شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يكرم لطفى لبيب وخيرى بشارة وحسن الرداد وإيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد فتحى، خلال المؤتمر الصحفى لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أسماء المكرمين فى دورة هذا العام، وهم المخرج المصري الكبير خيري بشارة، النجمين المصريين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المنتج المصري الكبير جابي خوري، المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون، والمخرجة البوركينابية آى كيتا يارا، وعلى هامش المهرجان يتم الاحتفال بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس.

كما أعلنت الفنانة سلوى محمد علي، تكريم عدد من أبطال أفلام المخرج الكبير خيري بشارة، والتي تعرض على هامش المهرجان وهم: أحمد عبد العزيز وتيسير فهمي، سحر رامي، وأسماء الراحلين عزت أبو عوف، سامي العدل وحسين الإمام، ويتم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ختام المهرجان.

وأعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان تضامنه الكامل مع أهل غزة وفلسطين، ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وفي سياق متصل قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، إن المهرجان تلقى 350 فيلما، وأن الدورة الجديدة تحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة وان الكاتب والناقد عصام زكريا سيقدم عنه كتاب بعنوان السينما لها أجنحة.

وأضاف سيد فؤاد خلال المؤتمر الصحفي أن المهرجان يحتفي بمؤية الفنان الكبير فؤاد المهندس.

ومن جانبه محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان، إن المهرجانات لا يجب أن تتوقف ويجب أن تستمر مهما كانت الظروف، مؤكدا أن الفنان الحقيقي لا يعطله أى حدث، والنجوم الكبار لا يوقفهم وفاة صديق أو قريب والنماذج كثيرة.