بصورة مؤثرة ورسالة حب… الحزن يدق باب الممثل شربل زيادة

فُجع الممثل اللبناني، شربل زيادة، بوفاة والدته اليوم، إذ اعلن عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام الخبر الحزين، مشاركًا المتابعين بلحظات مؤثرة جمعته بامّه.

ونشر “زيادة” صورة ليده وهي تحتضن يد والدته وكتب: “اليد التي أمسكت يدي وحملتني، رافقتني الى مدرستي وغطتني من البرد، أطعمتني وألبستني، فهذه كانت آخر مرّة أمسك بها بيدها، فعلى الرغم من وجعها قالت بصوت خافت “إيدك مجلدي يا امي“ حتى وهي في غير وعيها لم تنسَ أنها أم. وخافت عليّ من البرد”.

وتابع: “قاسية جدًا الحياة التي عندما نولد تحجز لنا مكانًا في بيتنا، بقلوب من أحبونا، وعندما نذهب ونترك هذه الدنيا تبقى الاماكن فارغة.”

وتساءل شربل “ألم يكن من الافضل ان تذهب الاماكن ويبقى من نحب؟ هكذا نمنحهم مكانًا الى جانبنا نمنحهم اماكننا، فماذا ينفع المكان من دون أصحابه؟”.

واضاف ان “شجرة الياسمين في بيتنا ذهبت وعطرها يفوح في المكان حتى اليوم… العطر يذكّرنا بصاحبه الذي رحل… سيبقى عطرك بحياتنا الى ان نذهب ونترك مكاننا نحن ايضًا. والى ان نلتقي مجدّدًا “يا احلى أم واحنّ أم ياسمينة”.

الجدير ذكره أن شربل زيادة يطّل حاليًا في مسلسل “الخائن” حيث يجسّد شخصية الطبيب ايمن في العمل وقد عبّر لموقعنا عن سعادته بالاصداء الايجابية حول مسلسل في كل العالم.

كما كشف لـ “الخليج 365” عن دوره في فيلم “المزرعة” الذي سيبدأ عرضه في السينما ابتداءً من الثامن من شباط الجاري، فهو سيطّل كضيف شرف يجسّد خلاله شخصية “مسّاح الأراضي” وهو الشخص الذي يقوم بإجراء القياسات وتحديد حدود الاراضي. وأثناء القيام بعمله يلتقي بالعائلة السورية التي تقيم في المزرعة التي يملكها الممثل وسام حنا ويلتقي ايضًا بصديقته الممثلة ميرفا قاضي التي تظهر وهي تتحدّث بتململ عن الاعداد الكبيرة لـ اللاجئين في البلد.