ردّ فعل مفاجئ من طارق صبري بعد سؤاله حول حقيقة طلاقه من شيري عادل

بعد انتشار العديد من الإشاعات حول انفصال الممثلة المصرية شيري عادل عن زوجها الممثل طارق صبري، رفض الأخير التعليق يشأن تلك الاشاعات. معتبرا ان حياته الشخصية خط احمر، وهو يرفض الحديث عنها على العلن بأي شكل من الأشكال.

وفي تصريح لـ “عرب وود” ردّ “صبري” على سؤال حول حقيقة طلاقه من شيري عادل بجملة “لا تعليق”، لافتا ان أي شخص له حق السؤال والاستسفار عن حياة الفنان الخاصة لكن الفنان في المقابل له حق عدم الرد.

اشار طارق صبري انه يدرك تمامًا مهنة الصحافة والإعلام خصوصًا أن بداياته كانت من خلال عمله كمراسل لإحدى القنوات وإنه لا يغضب من الأسئلة التي توجه اليه، كما انه لا ينزعج من أي هجوم يتعرّض له.

نشير ان طارق صبري وشيري عادل اثارا الجدل مؤخرا حول انفصالهما، بعدما قاما بحذف العديد من صور ارتباطهما وصور شهر العسل الذي جمعهما في المالديف عبر حسابهما على “انستغرام”، بينما استمرا بمتابعة حساب بعضهما البعض، في ظل عدم تأكيد أي منهما لما يتم تداوله من اخبار حول انفصالهما رسمياً من عدمه.

من جهتها، لم تعلّق شيري عادل على تلك الاشاعات، إنما اكتفت مؤخرًا بنشر “بوستر” فيلمها الجديد بعنوان “أصل الحكاية” على انستغرام تأليف واخراج محمد امين والمتوقع بدء عرضه قريبًا.

الجدير ذكره ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد ضجّت في أكتوبر الفائت بخبر انفصال الممثل طارق صبري عن الممثلة شيري عادل بعد عام على زواجهما بعد قيام الأخيرة بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها مع طارق عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

ولكن “طارق” نفى انفصاله “عن شيري” وقال في تصريح لـ “الوطن” حينها “ربما هناك خلل في حساب شيري أدى إلى هذا الخطأ”.

وكانت شيري عادل والفنان طارق صبري قد تعرّفا على بعضهما قبل ست سنوات منذ تعاونهما في مسلسل “بنات سوبر مان” وقد جمعتهما صداقة ثمّ تطورت الى علاقة حب تكللت بالزواج نهاية عام ٢٠٢٢.