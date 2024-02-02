هالة صدقي تتعرّض لانتكاسة صادمة… والسبب “الملكة”

في خطوة مفاجئة، تم سحب فيلم “الملكة” الذي تلعب بطولته الفنانة هالة صدقي من جميع دور العرض السينمائية المصرية بشكل نهائي وذلك بعد ١٥ يومًا فقط من انطلاق عرضه، ما شكّل انتكاسة لجميع ابطال العمل.

سبب سحب الفيلم يعود الى تحقيقه “صفر ايرادات” لمدة يومَين متتاليَين في الأسبوع الماضي، بحسب ما صرّح الموزّع السينمائي محمود الدفراوي لـ “الوطن” المصري. واكّد ان فيلم “الملكة” لم يتمكن من منافسة الأفلام الأخرى المعروضة بالتزامن مع بدء عرضه في السينمات المصرية منها فيلم “ليلة العيد” بطولة الفنانة يسرا، وفيلم “الاسكندراني” بطولة الفنان أحمد العوضي وفيلم “ابو نسب” بطولة الفنان محمد امام وياسمين صبري .

وحصيلة الإيرادات التي حققها الفيلم خلال ١٥ يومًا عرض في السينما، لم تتجاوز ٤٥٦ ألفا و٩٥٣ جنيهاً فقط لا غير.

فيلم “الملكة” بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وميسرة، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.