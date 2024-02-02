هنا الزاهد وتامر حسني في مواجهة جديدة

كما سبق وكشفت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، عبر موقع “الخليج 365” اولاً وحصريًا في لقاء معنا الشهر الفائت، عن استعدادها للمشاركة في فيلم جديد ستلعب فيه دور البطولة الى جانب الفنان تامر حسني.

عادت “الزاهد” وأكّدت الخبر في أحدث اطلالة اعلامية لها ضمن برنامج “كلاكيت” فتحدّثت عن مشاركتها للمرة الثانية في فيلم سينمائي جديد مع تامر حسني سيعرض في عيد الأضحى المبارك وذلك بعد نجاح فيلمهما الأول “بحبك” العام الماضي، لافتة ان تصوير الفيلم سيبدأ قريبًا متمنيّة ان ينال اعجاب الجمهور. كما أكّدت هنا انها تستمتع بالعمل مع الفنان تامر حسني بعد عدّة تعاونات سابقة منها مسلسل (فرق توقيت).

من جهته، ردّ تامر حسني عبر “ستوري” صفحته على “انستغرام” على تصريحات هنا الزاهد واشاد بادائها الفني وكتب: “لو تذكرين يا هنا أنا كتبت عنك “بوست” قبل ما فيلمنا يصدر، وقلت عنك إيه؟ انت الله وأكبر حاليّا في هذه المكانة، وما زال لديك الكثير والله سوف يكرمك أكثر بسبب موهبتك وقلبك واجتهادك المتواصل، والجماهير عندما تشاهد مسلسلك الجديد سوف يصلهم كلامي أكثر”.

نشير ان جمهور موسم الرياض استمتع الشهر الفائت بمشاركة الفنانة هنا الزاهد في تقديم مسرحية ” كازانوفل” على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي. ومن بطولة هنا الزاهد، احمد السعدني، محمد عبد الرحمن (توتا).

كما تنتظر “الزاهد” عرض فيلمها الجديد “لحظات لذيذة” مع الفنان هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد والطفل جان رامز من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي والمقرر ان يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر. هذا بالإضافة الى اقتراب بدء عرض مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” وهو من بطولة أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.