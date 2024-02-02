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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري صورة لها مع الجمهور من داخل الصالة الراضية و ذلك عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رياضي رائع خطفت من خلاله الانظار، حيث كانت ترتدي توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع شورت أسود قصير و ظهرت تمارس الرياضة، و ربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، أطلت يارا السكري على متابعها بمقطع فيديو من أمام أهرامات الجيزة شاركته عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رائع خطفت من خلاله الانظار، حيث كانت ترتدي فستاناًقصير باللون الأزرق ذات أكمام طويلة و تصميم مميز و نسقت معه حذاء عالي أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- من داخل الصالة الرياضية.. يارا السكري تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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