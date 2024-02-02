شارموفرز تطرح فيديو كليب "كلام الماما" .. يظهر فيها أعضاء الفرقة بشكل حقيقي بكل فئاتهم العمرية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت فرقة شارموفرز، فيديو كليب لأغنية "كلام الماما"، حيث قام الفنان المصري أحمد بهاء بإهداء هذه الأغنية إلى والدته، وإلى كل الأمهات في العالم .

. ويعرض الكليب مشاهد حقيقية، التى ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء، وهو طفلا رضيعا، ثم طفلا صغيرا مع أسرته، والمفاجأة أيضا المشهد الأخير الذي جمع بين أمهات الفنان أحمد بهاء، والفنان محمد العرقان والفنان محمد الفاره، وهن يجلسن معا .

وكتب أحمد بهاء في نهاية الفيديو كليب،: "مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دى إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها.. أحمد بهاء.

أغنية "كلام الماما" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى عادل محمد ونوفو - عيسى اسود، ومن إخراج أحمد بهاء، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند..

وتقول كلماتها :

فى الشكل غلاوة و النفوس غلابة

بيخافوا من الهوا و بيخدوا له دواء

العين مركزة و الحارس ربنا كنا عند ماما

بنبخرو ياما قلبى باع اللى مش شارى

ما فى زعل لا مفيش داعى الطيور على اشكالها

بتقع بس انا اللى وقعت و قمت تانى

الصحاب مش بيدوموا و بيقلوا عدد

كتير بيقولوا بس مين السند

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه بعرفك انك جبتى ولد

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

مش هسمع دول ولا دول

سامع كلامك انتى صوتك بانادول

معلش دماغى نشفه دوم

مع انك اديتينى كل الحلول

كنت ازعل من كلام الماما عدى الزمن كانت تقوله ياما

مسمعتوش و رجعت لوراء

ego ego ego ego

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

غرورى فى الطفولة كان عامينى عن ان اشوف طريقى

الزمن عدى و الشارع ربى وشال الغمامة من على عينى

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

فى الشكل غلاوة و النفوس غلابة

بيخافوا من الهوا و بيخدوا له دواء

العين مركزة و الحارس ربنا

كنا عند ماما بنبخرو یاما