بالصور- بفستان أسود و جمال رائع.. أميرة أديب تبهر الجمهور بأناقتها و أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أميرة أديب بأخر إطلالتها على الجمهور بأناقة عالية جداً من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود ضيق و طويل بغاية الأناقة من دون أكمام، مع شال باللون الرمادي من الفرو، وإعتمدت تسريحة شعر بغاية الاناقة مميزة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها مع نظارت شمسية على عينيها.

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و في وقت سابق، نشرت أميرة أديب فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تسوده أجواء الكوميديا، من كواليس مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني.

ويظهر الفيديو لقطات لأبطال العمل وهو نائمين في الكواليس.

وكتبت أميرة تعليقا على الفيديو: "وبينا ميعاد نوم مش ‏عايزة الصحفيين يسألوني مين أكتر حد بينام في اللوكيشن تاني".

