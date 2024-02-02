"طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي.. جديد "ذخائر" قصور الثقافة بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - “طوق الحمامة”..صدر حديثا عن سلسلة "الذخائر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، طبعة جديدة من كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي، ضبط نصه وحرر هوامشه د. الطاهر أحمد مكي، وذلك ضمن إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برنامج وزارة الثقافة.

كتاب "طوق الحمامة" لابن حزم الأندلسي، أقدم كتاب في الأدب العربي يخصص لدراسة الحب من الناحية النفسية والفلسفية، ويتناول في أقسامه التعريف بالحب ونشأته وأسبابه، ثم يعرض لصفات المحبين وأخلاقهم، كما يسرد أخبار المحبين ومآثرهم.

ويغوص مؤلف الكتاب الذي يعد من أكبر علماء الأندلس تصنيفا وتأليفا، في بحار هذا السر، فيخرج لنا أصوله، ويعرفنا على أعراضه ونواحيه، وصفاته المحمودة والمذمومة، موردا بين ثنايا كتابه بعض القصص التي عاينها بنفسه عن الحب وأبطاله.

سلسلة الذخائر تعنى بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير د. حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

كانت الهيئة قد أصدرت مؤخرا بمعرض الكتاب في سلسلة الذخائر كتاب "الألفاظ الكتابية" لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني، وطبعة جديدة من كتاب "البخلاء" للجاحظ تحقيق وتعليق طه الحاجري، وكتاب "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي دراسة وتحقيق د. عطا أبو رية، د. عبد المعطي سمسم، حيث تقدم الهيئة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

النصوص الفائزة في التأليف وأين هي من خشبات المسارح.. في العدد الجديد لمسرحنا

من ناحية أخرى، صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الإلكتروني الجديد "857" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد بتقرير خبري بعنوان "المركز القومي للمسرح يكرّم الفنان القدير رشوان توفيق"، وتقدم همت مصطفى تقريرا مفصلا عن مسابقة "إبداع 12" للمسرح الغنائي والاستعراضي باسم "بليغ حمدي".

وتكتب رنا رأفت "بيانولا علاء الدين" عرض فانتازيا لفرقة إسكندريانا، وترصد استعدادات إقليم وسط الصعيد المسرحي من خلال لقاء مع فرقة ملوي حول عرض "ليلة مرصعة بالنجوم"، بينما تكتب رانيا زينهم عن استعدادات عروض إقليم جنوب الصعيد ولقاء مع فريق عرض "زاد الخيال وهواني".. رائعة تجمع الكاتب إبراهيم الحسيني والمخرج عماد الخياط على مسرح الطود.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نستعرض آراء المسرحيين عن النصوص المسرحية الفائزة بالجوائز وأين هي من خشبات مسارحنا؟

وفي قسم "رؤى" يكتب محمود الحلواني عن نتائج الدورة الرابعة عشرة لمهرجان المسرح العربي، ويكتب أشرف فؤاد عن عرض "النقطة العمياء.. الكذب لدرجة الصدق"، وتكتب د. داليا همام عن مهرجان الاكتفاء الذاتي بجامعة بنها "مواهب مسرحية تتحدى الإنتاج المادي".

وفي قسم "نوافذ" يقدم هشام عبد الرؤوف جولة في مسارح العالم عن عودة "ألفيس" بالذكاء الاصطناعي، ويكتب عيد عبد الحليم "تجارب في تطوير فنون الأداء المسرحي"، ويكتب أحمد الشريف "أسس ومبادئ فن الإدارة المسرحية".

كما ننشر مقالة بعنوان "المسرح والعلاج.. العلاج والرعاية أم الوهم؟" من الفصل الثاني عشر من كتاب "المسرح وعلم الإدراك والأعصاب" للكاتب الفرنسي جان ماري برادير، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء ال٣٠" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية علشان بوسة!".

"مسرحنا " جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.