بالصور.. نجوى كرم تتألق في حفلات كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في الليلة الثانية من حفلات قطر للسياحة التي يحتضنها الحي الثقافي خلال فترة كأس آسيا.

وقدمت نجوى، مجموعة من أشهر وأحدث أغنياتها التي لاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور الذي تواجد في المسرح المكشوف.

وأحيا الليلة الأولى من الحفلات الفنانتين السعوديتين موضي الشمراني ورحاب الشمراني.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين في الحفلات الغنائية، أحمد سعد ونوال، بالإضافة إلى المايسترو المغربي أمين بودشار، وستقام جميع الحفلات على المسرح المكشوف بالحي الثقافي.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الثالثة الموسيقار المغربي بو دشار، وذلك في الثامن من فبراير، على أن تحيي الفنانة نوال الكويتية الليلة الرابعة بتاريخ 9 فبراير، وتختتم الحفلات بليلة مصرية يحييها المطرب أحمد سعد في الحادي عشر من فبراير.