أنغام تكشف كواليس مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة أنغام عن صور ومقاطع فيديو جديدة من كواليس تواجدها بمباراة نادي النصر السعودي أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي أقيم مساء أمس الخميس في استاد المملكة أرينا ضمن فعاليات "كأس موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "أنغام" الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، و ظهرت وهي تتابع أحداث المباراة من المقصورة الرئيسية برفقتها الفنان محمد حماقي، كما نشرت صورة أخرى مع المستشار تركي آل الشيخ عقب نهاية المباراة.

وأحيت "أنغام" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر يناير الماضي وقدما سويًا عدد من الأغاني سويًا إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيهما منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

يذكر أن أنغام تستعد لحفلها الغنائي في الكويت يوم 8 فبراير الجاري مع الفنان فؤاد عبد الواحد.