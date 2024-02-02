شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة المهرجان القومي للمسرح المصري بمعرض الكتاب كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ندوة مهرجان المسرح المصري والاحتفاء بالفائزين في "مسابقة العمل الأول في التأليف المسرحي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة وامتلأت مقاعد القاعة واضطر بعض الحضور للوقوف .

الندوة يديرها الكاتب المسرحي عماد مطاوع بحضور النجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، وبحضور المؤلفين الثلاثة الفائزين وهم : هاني مصطفى قدري، عن مسرحية (فتاة المترو) الفائز بالمركز الأول، ونال المركز الثاني أحمد رجائي، عن مسرحية (النصف الثاني من الطريق)، فيما حصل أحمد سمير قرني على المركز الثالث، عن مسرحية (ليلة بعد ألف ليلة).



ندوة المهرجان القومي للمسرح المصري بمعرض الكتاب

مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة ، حملت اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وتسابق خلالها حوالي ( 167 ) نصا مسرحيا بعد استبعاد النصوص غير المطابقة، وعقب الندوة ستشهد القاعة حفل توقيع للمؤلفين الثلاثة علي الاصدار الذي تم طباعته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري .

يأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.