شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال يوقع روايته "كل الألعاب للتسلية" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الكاتب والسيناريست، عبد الرحيم كمال، روايته "كل الألعاب للتسلية"، ضمن محور ملتقى الإبداع في قاعة فكر وإبداع ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويناقشه فيها الدكتور يسري عبد الله وتديرها الدكتورة صفاء النجار.





ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، والدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.