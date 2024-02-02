شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تتصدر مؤشرات البحث بعد حلقتها مع منى الشاذلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك محركات البحث على جوجل بعد عرض حلقتها مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV.

وأكدت صبا مبارك خلال اللقاء أن هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وانها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسه تم إعادتها آلاف المرات.

على جانب آخر يعرض لصبا مبارك مسلسل جديد بعنوان "بين السطور" الذي تجسد خلاله الكثير من التناقضات، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

وفي السينما طرح لصبا مبارك مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.