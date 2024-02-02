شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال: الرواية كائن حى بيعيش.. وبحب أقعد أحكى طول الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، فى ندوته بمعرض الكتاب عن روايته " كل الألعاب للتسلية". وقال عبد الرحيم كمال: "بفهم حاجات عن الرواية بعد ما بكتبها، وبحس إن الرواية كائن حى بيعيش ويكبر، وفكرة الألعاب شىء خطير ممكن تبقى فى يد طفل ميعملش به حاجة، وممكن تبقى فى يد مختل ومجنون يعمل كوارث وده اللى ركزت عليه فى الرواية".

وتابع: "الدراما أقرب حاجة لقلبى وأنا مع السرد، طول الوقت بحب أقعد أحكى سواء طلع سيناريو أو رواية أو حتى أغنية"، مضيفا: "مفيش كاتب فى الوجود ملهوش وجهه نظر، بتبقى محملة من بيئته وهو جاى منين وفكرته وكاتب بلا وجهة نظر نستنى منه إيه يعنى".

ووقع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، روايته "كل الألعاب للتسلية"، ضمن محور ملتقى الإبداع في قاعة فكر وإبداع بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ويناقشه فيها الدكتور يسري عبد الله وتديرها الدكتورة صفاء النجار.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.