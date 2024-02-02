عاصي الحلاني يطرح الفيديو كليب الخاص بأغنية "عمرها الخيانة "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفيديو كليب الرسمي لأغنيته " عمرها الخيانة" ونشر مقطع فيديو صغير من الكليب، وعلق قائلاً : "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب ‫عمرها الخيانة‬، فارس الغناء العربي ".

يذكر أن أغنية "عمرها الخيانة" هي إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.

أغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية ومن كلمات علي المولى وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا .

وكان عاصي الحلاني قد قال عن الأغنية: "(عمرها الخيانة) من أحب الأغنيات في ألبومي الأخير لقلبي، وسعدت للغاية للتعاون فيها مع المخرج المبدع عادل سرحان، حيث إننا نستخدم فيها أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة في التصوير".



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