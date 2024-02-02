ميرنا وليد - بيروت - فجعت كريستينا مراد صعب زوجة إيلي صعب جونيور إبن مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بوفاة والدها.

وشاركت كريستينا صورة لها من عرسها وهي مرتدية فستان الزفاف وممسكة بيد والدها وأرفقتها بتعليق:" يداً بيد إلى الأبد" مع رمز تعبيري لقلب أحمر.

وقد انهالت عبارات التعازي من العديد من المشاهير والمتابعين الذين واسوها برحيل والدها نذكر منهم :"كوليت الحلاني زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني التي علقت بقلوب حمراء وكتبت دانا الحلاني فلترقد روحه بسلام.

كما تلقت كريستينا التعازي من خبير التجميلبسام فتوح وعدد من العاملين في مجال الموضة.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لـ كريستينا وزوجها إيلي صعب جونيور والمصمم إيلي صعب راجين الرب أن يتغمد الفقيد برحمتع ويلهم العائلة الصبر والسلوان.



كانت هذه تفاصيل خبر كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور تفجع بوفاة والدها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.