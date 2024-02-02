ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله لمشروع جديد لم تعلن عنه تاركة متابعيها في حالة تشوّق.

وشاركت عطالله صوراً لها من المطار في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي لكنها لم تعلن عن وجهتها واكتفت بتعليق جاء فيه :"وجهة جديدة منذ الصباح الباكر تمنوا لي الحظ"، وقد علق خطيبها جوزيف عبود والمعروف بـ "زيف" كاتباً :"أحبك"، كما تمنى لها المتابعون التوفيق.

إشارة إلى مسلسل كريستال الذي لعبت ستيفاني عطالله بطولته فاز بجائزة في حفل Joy Awards ورغم غيابها عنه إلا أنها شاركت مقطع فيديو من منزلها يظهرها وهي تشاهد التلفاز لحظة فوز المسلسل وكانت تصرخ فرحاً وأرفقته بتعليق جاء فيه :" "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة افضل مسلسل شكرًا لحبكم لنا. الحمدلله شكرًا للسعودية ولـ جوي اوردز".



كانت هذه تفاصيل خبر ستيفاني عطالله تتوجه إلى هذا البلد في مشروع جديد-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.