نقاش خاص مع صانعات السينما باسبوع الصورة بالإسكندرية غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تحت عنوان "نساء خلف الصورة السينمائية : مشاهد وحكايات" تقام غدا السبت في تمام الحادية عشرصباحا بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية مناقشة ضمن فعاليات أسبوع الصورة بالإسكندرية بالتعاون مع Her Stories والسفارة الهولندية بمصر بحضور المخرجة ندي رياض وماجي مرجان والمصورة السينمائية هايا خيرت وتدير النقاش المنتجة آية دوارة والتي أشارت أن هذه المناقشة هي النشاط الاول الذي تقوم به Her Story Films عن السيدات في صناعة السينما، حيث ستقوم بمحاورة الصانعات الحضور عن أفلامهم والصورة النمطية للمرأة في الأعمال السينمائية، وماهو المفترض لظهورها، والصورة خلف الكاميرا كيف تكون، وغيرها من التفاصيل.



وعن فكرة Her Story Films تقول دوارة " هي شركة إنتاج ولكن بمفهوم مختلف أسستها الفنانة مني زكي والناشرة ورائدة العمال مي عبدالعظيم والغرض منها إنتاج أفلام تحكي عن المجتمع من وجهه نظر صانعات السينما في المنطقة العربي، وشاركت معاهم وقدمنا أول أنشطة للشركة وهي حاضنة للأفلام بالتعاون مع سفارة هولندا بمصر، وتلك الحاضنة تعمل في تطوير وإنتاج عدد من الافلام القصيرة لمخرجات شابات ومع كاتبات مصريات".



وأضافت " الحاضنة تعمل حاليا على تطوير 20 فيلما قصيرا سينضم إليهم فريق عمل ضخم، وهناك مسابقة للـ 20 فيلم التي ستكمل لمرحلة التطوير لاختيار 3 افلا قصيرة منها ليتم إنتاجها تحت مظلة Her Stories.